

Каладзе: «Националы устраивают акций для распространения ковида»

05.11.2020 16:06





«Кластер «Единого национального движения» является очень опасным с точки зрения распространения коронавируса», — уверяет мэр Тбилиси и один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



Так градоначальник ответил на вопрос об акциях оппозиции и инфицирования оппозиционного политика Саломе Самадашвили.



«Мы [власть] неоднократно становились свидетелями их безответственных действий. Думаю, они так делают целенаправленно, чтобы инфицировались как можно большей людей.



Мы видели акций в Батуми. Видели, что происходило у областных комиссий, где 20 человек без масок пытались устроить деструкцию.



Эта тема, где мы должны отложить политику в сторону. Все мы — дети это страны, надо беречь друг-друга, без разницы, сторонника «Мечты» или кого-то другого», — заявил Каладзе.



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