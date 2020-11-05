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Каладзе: «Националы устраивают акций для распространения ковида»
05.11.2020 16:06
«Кластер «Единого национального движения» является очень опасным с точки зрения распространения коронавируса», — уверяет мэр Тбилиси и один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
Так градоначальник ответил на вопрос об акциях оппозиции и инфицирования оппозиционного политика Саломе Самадашвили.
«Мы [власть] неоднократно становились свидетелями их безответственных действий. Думаю, они так делают целенаправленно, чтобы инфицировались как можно большей людей.
Мы видели акций в Батуми. Видели, что происходило у областных комиссий, где 20 человек без масок пытались устроить деструкцию.
Эта тема, где мы должны отложить политику в сторону. Все мы — дети это страны, надо беречь друг-друга, без разницы, сторонника «Мечты» или кого-то другого», — заявил Каладзе.
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