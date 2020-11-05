

Саакашвили о нарушениях на выборах: Даже Шеварднадзе такое не пришло бы в голову

05.11.2020 16:27





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал проходящие по всей Грузии акции протеста. Он заявил все нарушившие правила члены избирательных комиссий должны быть наказаны.



«Из 3700 протоколов 2400 переправлены. Не припомню такого масштаба в Беларуси или Узбекистане. Эти выборы действительно не состоялись. Эти выборы выходят за рамки фальсификаций выборов во всем мире, при всех видах диктаторских режимов», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Пирвели».



«Даже Шеварднадзе не пришло бы в голову на таком уровне отказаться от рассмотрения жалоб. Как они посмели вообще не впустить (в здание избирательных комиссий) наблюдателей и кандидатов в депутаты ?! Я хочу сказать полиции, что вы нарушаете закон, Конституцию, вы совершаете уголовное преступление. Опомнитесь, братья», — сказал Саакашвили.



«Когда Иванишвили украл выборы, он поставил под сомнение само существование Грузии, потому что в стране нет правительства, которое выбирает народ, значит этой страны не существует», — сказал Саакашвили.



Саакашвили также заявил, что те члены избирательных комиссий, которые нарушили закон, должны быть наказаны.



«Я согласен с Никой Мелия (один из лидеров ЕНД), не надо реванша, но члены избирательной комиссии, и у нас есть весь список, но особенно первые пять членов, должны понести уголовную ответственность, чтобы никто в истории Грузии более не задумывался о том, чтобы украсть выбор грузинского народа», — сказал Саакашвили.



Саакашвили также заявил, что не имеет цели занимать какую либо должность, но хотел бы вернуть гражданство «свободной страны».



Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии отказались от мандатов в парламенте нового созыва. Накануне возле окружных избирательных комиссий прошли акции протеста возле зданий окружных избирательных комиссий в районах Сабуртало, Глдани, Исани и Самгори в Тбилиси, а также в Цхалтубо и Батуми. Представителей оппозиции не допускали на заседания, где рассматривались жалобы на нарушения. МВД сообщило о ряде задержаний.



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