

Яго Хвичия: Чтобы не получить «Среднюю Азию», мы должны бороться

05.11.2020 17:26





«Стоит ждать стагнации и последующей революции, в противном случае мы получим «Среднюю Азию», - сказал report.ge один из лидеров партии «Гирчи» Яго Хвичия.



По мнению Хвичия, оппозиция должна сделать все, чтобы не допустить превращения Грузии в «Среднею Азию».



«Если ничего не изменится, и нынешняя ситуация сохранится, оппозиция не примет участие во втором туре выборов. Тогда непонятно зачем мы протестовали и почему отказались войти в парламент. Второй тур должен иметь смысл.



В конце концов, мы все понимаем, что эти выборы были сфальсифицированы не на 50%, а на меньший процент, но его хватило, чтобы нынешняя власть осталась у руля. На мой взгляд, мы должны продолжить борьбу во втором туре, и если мы проведем его так, чтобы вопросов не возникло, это придаст некоторую легитимность, и даст нам некоторое время лучше подготовиться к новым выборам.



Выяснилось, что ни избирательная администрация, ни правительство не были готовы к выборам, в том числе и оппозиция. Я не хочу «Среднюю Азию» в Грузии! Мы должны бороться и делать все, включая восстание, если понадобится», - сказал Report.ge Яго Хвичия.



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