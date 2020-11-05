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Пусть все сотрудники работают из дома - вице-премьер обращается к работодателям
05.11.2020 17:36
«Я призываю работодателей стараться по возможности дать сотрудникам возможность работать удаленно», - сказала вице-премьер Майя Цкитишвили.
По словам Цкитишвили, это рекомендация уже применяется в госучреждениях, и ее следует учесть и коммерческому сектору.
«Такая система уже применяется в госучреждениях, мы призываем и коммерческий сектор, всех наших работодателей, перевести сотрудников на удаленный режим работы», - сказала Майя Цкитишвили.
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