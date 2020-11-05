

ABC News выдал кадры выборов в Грузии за голосование в штате Джорджия

05.11.2020 17:53





Американский телеканал ABC News по ошибке показал кадры с избирательного участка в Тбилиси, рассказывая о подсчете голосов на президентских выборах в штате Джорджия. Журналисты, судя по всему, не учли, что название штата звучит на английском так же, как и название независимого государства на Южном Кавказе.



На кадрах – очередь к избирательному участку, расположившемуся в 55 общеобразовательной школе (тбилисский район Ваке). Над входом видна надпись на грузинском языке.



Это не первый случай, когда на американском ТВ путают кадры из Грузии с событиями, происходящими в Джорджии. В последний раз такая досадная ошибка произошла в апреле 2020 года. Тогда в информационном выпуске телеканала Fox News грузинский город Марнеули по ошибке причислили к штату Джорджия.



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