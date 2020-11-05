

Имнадзе: Ни одна система, врач и больница не выдержит, если все заболеют

05.11.2020 19:26





По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, ни одна система, ни врач, ни одна больница не выдержат, если заболеют все.



Как заявил он, отвечая на вопрос «IPN» после заседания Межведомственного координационного совета, если граждане не будут соблюдать элементарные правила, не выдержит ни одна система здравоохранения.



«Когда я что-то говорю, я отвечаю за свои слова. Я сказал это один раз весной, второй раз осенью. Это не запугивание. Это картина печальной реальности, что ждет нас, если мы не будем соблюдать элементарные правила. Вы хорошо видите, что происходит в самых развитых, самых сильных странах с самой сильной системой здравоохранения. Ни в одной стране, ни одна система здравоохранения не выдержит, даже если мы перенесем сюда немецкие больницы с их немецкими врачами, если мы все вместе заболеем и это произойдет, если мы не будем соблюдать элементарные правила. Это реальность. Ни одна система, ни врач, ни одна больница не выдержат», - заявил Паата Имнадзе.



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