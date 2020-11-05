

Саакашвили призвал сотрдников избирательной администрации рассказать о фальсификациях

05.11.2020 21:21





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обращается к сотрудникам избирательной администрации и заявляет, что каждому, «кто расскажет, как происходила фальсификация», будет гарантирована неприкосновенность.



Как заявил Саакашвили в видеообращении, распространенном в социальной сети, он не желает реванша и осуществления репрессий в отношении кого-либо.



«Я хотел бы обратиться к непосредственным исполнителям фальсификации в избирательной администрации. То, что вы сделали, является тяжелым уголовным преступлением, но я гарантирую вам и уверен, что все с этим согласятся, что всем, кто сейчас выйдет и расскажет, как происходила фальсификация, будет гарантирована не только полная неприкосновенность, но вы будете всячески поощрены и поддержаны переходной властью Грузии и следующей властью.



Я уверен в этом и хочу, чтобы в эти минуты, в ближайшие дни вы все задумались, в ближайшие дни, под чем вам дали подписаться, в каком преступлении вольно или невольно вас заставили принять участие и насколько важно для грузинского народа сказать правду. В конце концов ведь вы все грузины. Мы действительно не хотим реванша, я действительно не хочу, чтобы в отношении кого-либо осуществились репрессии, даже если это заслужено по закону, но сейчас, пока не поздно, встаньте на сторону народа, это очень важно для истории, для каждого из вас, для вашего будущего, для вашей человечности и, конечно, важно для Грузии», - заявил Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





