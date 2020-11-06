

Сотрудник ЦИК Грузии ушел с работы из-за «фальсификации выборов»

06.11.2020 16:13





Старший специалист департамента по связям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Иване Бурдули написал заявление об уходе с занимаемой должности и опубликовал его в Facebook.



Как разъясняет Бурдули, его решение связано с парламентскими выборами 2020 года:



«Думаю, что я не должен работать в ведомстве из-за ряда причин. Главная причина, естественно — тотально сфальсифицированные парламентские выборы. Считаю, что мне не место в таком ЦИК», — рассказал он телеканалу «Мтавари».



На вопрос журналиста, от кого были получены инструкции о фальсификации Бурдули ответил, что не располагает информацией о конкретных личностях и отметил, что «есть система, которая всем этим заправляет».



По словам Бурдули, ведущие роли в этой системе играют правящая партия и Служба государственной безопасности Грузии (СГБ), «полностью вовлеченных в процесс фальсификации».



В ЦИК подтверждают, что он покинул должность, но не комментируют его заявление.



31 октября в Грузии были проведены парламентские выборы. Оппозиция считает их сфальсифицированными и отказывается от своих мандатов в парламенте.



В ЦИК и правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Иванишвили отрицают фальсификацию, а дисбаланс в протоколах участков [несоответствие между пришедшими на выборы избирателями и отданными на участках голосами] объясняют человеческими и техническими ошибками, которые были устранены в ходе дальнейших правок.



Общественные организаций, в свою очередь, требуют аннулировать итоги и заново пересчитать голоса на участках, где зафиксирован дисбаланс.



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