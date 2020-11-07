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Гахария: Мы рассматриваем точечные, более жесткие ограничения
07.11.2020 11:56
«Наша основная задача – минимально навредить нашей экономике, чтобы максимально сохранить возможность быстрого восстановления экономики в момент икс, тогда, когда мир начнет восстанавливаться после экономического кризиса», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Он подчеркнул, что системных «локдаунов» в связи с распространением коронавируса в стране не будет.
«Мы все должны хорошо понимать, что те мероприятия, шаги в поддержку бизнеса и наших граждан, которые правительством уже предприняты, сегодня уже очевидно, что недостаточны, и мы готовим новые мероприятия. Тут же хочу успокоить бизнес и сказать, что системных, всеобщих «локдаунов» в стране не будет. Будут точечные закрытия для того, чтобы быстро совладать с очагами вспышек. Это может быть несколько крупных, однако все это будет временным и в первую очередь, разумеется, в целях сохранения здоровья и превенции распространения вируса. В масштабе всей страны, в масштабе государства системный «локдаун» объявляться не будет. Это пока не рассматривается нами, однако точечные, более жесткие ограничения мы рассматриваем», - заявил Георгий Гахария в эфире телекомпании «Имеди».
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