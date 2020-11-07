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Бокерия: Мы готовы к переговорам после признания нелегитимности выборов
07.11.2020 14:16
Я не могу сказать вместо оппозиции, но мы готовы к переговорам о проведении новых выборов, исходной точкой которых является признание этих выборов нелегитимными и не выражающими волю народа, — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Георгия Гахария.
Вчера Гахария заявил, что «граждане Грузии, наделив парламентскими мандатами девять партий, поручили им работать 24 часа в сутки для вывода страны из кризиса, а не устраивать уличные митинги».
«Мы увидим, к чему готов режим Иванишвили. Нам может понадобиться больше времени, чем хотелось бы, чтобы мирным протестом заставить уважать волю наших граждан, но наша воля непоколебима. Я не могу сказать вам вместо оппозиции, но мы готовы к переговорам для проведения новых выборов после признания этих выборов нелегитимными и не выражающими волю», — сказал Гига Бокерия.
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