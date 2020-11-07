

Президент Турции уволил главу Центробанка из-за рекордной девальвации лиры

07.11.2020 14:24





В связи с рекордной девальвацией турецкой национальной валюты президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка.



Согласно указу президента Турции, пост директора Центробанка займет бывший министр финансов Начи Агбал.



Турецкая лира за год значительно обесценилась по отношению к доллару. 7 ноября один доллар США стоит 8,49 турецких лиры.





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