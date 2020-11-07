

Члены «Стратегии Агмашенебели» провели митинг перед ЦИК Грузии

07.11.2020 16:31





Члены партии «Стратегия Агмашенебели» провели митинг перед Центральной избирательной комиссией Грузии.



Участники акции не признают результаты выборов 31 октября и требуют проведения новых выборов, но уже без председателя ЦИК Тамар Жвания.



Представители партии принесли на акцию широкоформатные копии несбалансированных протоколов, и повесили их на заборе вокруг ЦИК.



По словам участников акции, они продолжат протестовать до ухода в отставку председателя ЦИК Тамар Жвания.





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