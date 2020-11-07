

Гамкрелидзе: Мы выходим на пик распространения респираторных вирусов

07.11.2020 16:34





Мы выходим на пик, где будет наплыв респираторных вирусов, - об этом глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкриледзе заявил на брифинге в правительственной администрации.



По словам Амирана Гамкрелидзе, во второй половине ноября будет пик коронавирусной инфекции.



«Пандемия распространяется все больше и больше. Она не отступает, и мы все должны это учесть. Это же видно по показателям нашей страны, о чем мы говорили, делали приблизительно прогноз, что середина ноября будет довольно тяжелой, мы выйдем на пик и как долго продлится пиковое плато, трудно прогнозировать. Во второй половине ноября добавятся уже новые респираторные вирусы, в том числе появится грипп, будет накладка», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



Он еще раз призвал население соблюдать превенционные меры.



«Мы выходим на пик, где будет наплыв респираторных вирусов. У нас будет и рост случаев. Поэтому меры превенции для всех их одинаковы – маски, соблюдение дистанции, избегать больших скоплений людей, частое мытье рук», - сказал Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





