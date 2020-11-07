

Представители «Лело» сообщают о нападении на оппозиционеров в Батуми

07.11.2020 18:27





На центральным рынке Батуми группа граждан физически напала на активистов оппозиционных партий «Граждане» и «Лело».



Представители оппозиции призывали к участию в завтрашней акции протеста и раздавали населению соответствующие флаеры.



«Подошли несколько человек, явно криминальные, блатные элементы, которые напали на нас, потому что мы раздавали листовки. Меня били 10 человек, но ни полиция, ни администрация рынка ничего не предприняли», — сказал активист партии «Граждане» Генри Долидзе.



При этом некоторые представители администрации рынка и торговцы говорят, что появление оппозиции и их призывы вызвали недовольство сторонников «Грузинской мечты», которые почувствовали себя оскорбленными.



«Они пришли сегодня, 7 ноября, вы помните, что было 13 лет назад, и сегодня они не сдерживались, кричали «Миша, Миша», нас это раздражает, мы сторонники «Мечты», если мы тоже выйдем 900 тысяч человек, тогда они увидят, что такое революция», — сказал один из торговцев.





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