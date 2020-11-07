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Посольства США и представительство ЕС в Грузии сделали совместное заявление
07.11.2020 21:00
Посольства США в Грузии и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление.
«Мы призываем всех граждан Грузии, которые 8 ноября намерены реализовать свое право на собрания, сделать это мирно и в соответствии с мерами безопасности Covid-19; мы также призываем власти Грузии оказать содействие созданию надлежащей среды.
Что касается нынешнего избирательного процесса, мы призываем политические партии продолжить рассмотрение доказательств нарушений на выборах, используя правовые средства, в рамках демократических процессов, созданных в Грузии за последние 20 лет.
Исправление обоснованных нарушений на выборах в обязательном порядке нуждается в наличии заслуживающего доверия и инклюзивного правового процесса, чтобы произошло уважение воли избирателей, укрепление общественного доверия к избирательному процессу и общественность смогла признать легитимность результатов выборов. В случае необходимости мы готовы внести свой вклад в достижение этих целей.
Грузии нужен парламент, который сможет сыграть свою роль в решении неотложных проблем, таких как экономическая нестабильность, пандемия и региональная напряженность; вместе с тем, проведет дополнительные реформы для улучшения будущих демократических, правовых и избирательных процессов в стране.
Все политические партии должны немедленно взять на себя ответственность за обеспечение такого результата», — говорится в совместном заявлении посольства США в Грузии и представительство ЕС в Грузии.
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