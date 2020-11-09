

Давид Бакрадзе: Все «Лукашенко» плохо заканчивают

09.11.2020 00:06





Они собираются управлять народом посредством сфальсифицированных выборов, воды, газа и полиции? Они не могут этого сделать, эта власть развалилась, рухнула, - так оценивает лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе события, развернувшиеся у Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



По его же словам, «власть, которая фальсифицирует выборы и применяет против мирных граждан силу, закончит свое существование очень быстро и плохо».



«Все те режимы, которые крадут выборы и применяют силу против законного протеста, это режимы типа Лукашенко и все «Лукашенко» плохо заканчивают.



Наша задача – это спокойствие в стране, мы не позволим Иванишвили разрушить эту страну и устроить противостояние, поэтому – мирно, однако твердо мы добьемся своего. Правда на стороне народа, народ требует справедливых выборов, нормализации в стране, а власть противопоставляет этому полицейскую силу», - заявил Бакрадзе.



Напомним, что некоторое время назад полиция, применив водомет, разогнала митингующих, собравшихся на территории, прилегающей к ЦИК.



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