

Народный защитник призывает полицию остановиться и не применять непропорциональную силу

09.11.2020 00:21





Народный защитник Нино Ломджария призывает полицию остановиться и не применять непропорциональные меры против протестующих.



«Крайне печальные события произошли у Центральной избирательной комиссии. Применение силы против протестующих в ситуации, когда не было громкого предупреждения протестующих, является нарушением закона! Полиция также не имеет права применять силу даже после предупреждения, если акция не выходит за рамки закона. Я призываю полицию остановиться и не применять непропорциональную силу против протестующих! » — пишет Ломджария в соцсети.



Сегодня в Тбилиси и Батуми проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки главы ЦИК и назначения новых выборов. В Тбилиси с проспекта Руставели митингующие переместились к зданию ЦИК, где полиция применила против них водомет. В МВД заявили о том, что применение водомета было необходимым. В данный момент митинг продолжается, митингующих предупреждают о применении силы, но они не покидают территорию у здания ЦИК.



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