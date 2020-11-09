

Элисашвили: Оппозиция готова встретиться с представителями ЦИК и МВД

09.11.2020 00:26





Мы предлагаем мирное решение, пусть выйдет тот, кто там ответственный, пусть спустится Тамар Жвания, и кто сейчас из МВД, давайте поговорим, — об этом один из участников акции Алеко Элисашвили заявил на акции у ЦИК.



Алеко Элисашвили обратился к представителям ЦИК и МВД, что они готовы к мирным переговорам.



«Мы предлагаем мирное облегчение этой ситуации. Несколько человек зайдем, несколько человек от вас пусть выйдет и посередине поговорим и разрядим эту ситуацию, мы предлагаем мирное решение. Пусть спустится кто-то, кто там ответственный, пусть спустится Тамар Жвания и кто там сейчас из МВД. Мы предлагаем мирное решение. И с этой стороны стоят люди, и вы тоже люди, и вы грузины, и мы. Давайте не нагнетать обстановку. Поговорим, сделайте нам коридор. Даю вам слово, что в этот коридор войдут не более трех человек», — заявил Алеко Элисашвили.



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