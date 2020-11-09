|
|
По меньшей мере один человек пострадал при разгоне митинга у ЦИК Грузии
09.11.2020 00:40
По меньшей мере один человек пострадал при разгоне демонстрантов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает телекомпания «Формула».
Ранее сегодня против протестующих, собравшихся у ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям. Сразу несколько СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию не подтвердили в МВД.
В службе скорой помощи журналистам сообщили, что один человек был госпитализирован с акции в клинику Гудушаури с повреждениями в области шеи. Одновременно на кадрах разгона, которые распространил телеканал «Рустави 2», видно, что струя водомета попала одному из демонстрантов в лицо. У мужчины был поврежден глаз и рассечена переносица.
По некоторым данным, пострадал Заза Гагуа, который является ветераном войны в Абхазии.
Также «Рустави 2» утверждает, что, когда протестующие начали бросать камни в сторону полиции, повреждена была их камера, а оператор получил незначительные повреждения в область ноги.
Официальные структуры пока не подтвердили эту информацию.
По оценкам НПО, действия силовиков были неадекватными и нелегитимными. В свою очередь в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна