

В «Грузинской мечте» допустили встречу с оппозицией при посредничестве дипломатов

09.11.2020 01:13





Встреча членов правящей партии «Грузинская мечта» с представителями оппозиции пройдет только в присутствии международных партнеров. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.



Сегодня в Тбилиси прошла масштабная протестная акция с требованием отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания до 20:00 8 ноября. Одновременно лидеры оппозиции призвали руководство «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.



По истечению срока ультиматума один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил, что у них состоялась определенная коммуникация с «Грузинской мечтой» и было допущено, что переговоры состоятся завтра.



«Мелия сказал, что мы связались с оппозицией — это ложь чистой воды… С нами связалась Тина Бокучава [депутат парламента от ЕНД], которая попросила нас о встрече на тему выборов. Мы ей ответили, что встречу хотели организовать международные партнеры, а мы с ними считаемся всегда, и мы сказали, что подождем их позиции», — сказал Кобахидзе. Он добавил, что на такой встрече они готовы обсуждать только «серьезные и естественные вопросы».



Он добавил, что число людей на сегодняшней акции в Тбилиси показало, что грузинский народ одобрил выборы и признал их.



«Грузинский народ хочет, чтобы в политике были здоровые люди, а не такие, которые стояли у трибуне. Грузинский народ хочет мира, стабильности и развития», — сказал Кобахидзе.



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» призвал протестующих к мирному протесту, отметив, что у оппозиции не будет проблем с проведением акции.



Сегодня у здания парламента в Тбилиси тысячи человек собрались, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала «Мтавари», участниками акции стали до 45 тысяч человек. Проправительственный «Имеди» утверждает, что на митинге было примерно 6 тысяч демонстрантов.



С проспекта Руставели демонстранты отправились к ЦИК Грузии. Они намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока на будут выполнены их требования. При приближение к зданию ЦИК против протестующих применили водометы. Ситуация на месте остается напряженной.



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