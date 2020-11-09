

ISFED: полиция применила чрезмерную силу против митингующих

09.11.2020 01:20





«Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) заявляет, что на митинге у здания ЦИК имело место непропорциональное применение силы.



«ISFED выражают возмущение применением со стороны государства непропорциональной силы против протестующих во время акции протеста 8 ноября у Центральной избирательной комиссии.



Мы полагаем, что полиция применила чрезмерную силу при попытке разогнать митинг. Совершенно необоснованно был использован водомет. Поступали также сообщения о применении слезоточивого газа, что отрицало МВД. Примечательно, что когда применили водомет, акция была в начальной фазе. До тех пор, пока акция не выходит за принятые законом рамки мирного выражения мнений, нет оснований для применения силы. Тем не менее против протестующих были применены совершенно непропорциональные силовые методы, причем правоохранительные органы не предупредили протестующих», — говорится в заявлении организации.



НПО призывает правоохранительные органы обеспечить беспрепятственное осуществление права на собрания и демонстрации и воздерживаться от применения силы против протестующих.



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