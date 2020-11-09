

Сегодня мы увидели паническую реакцию авторитарного режима - Бокерия

09.11.2020 01:35





Оппозиция будет продолжать мирные акции протеста до тех пор, пока власть не развалится, заявляет лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



Бокерия назвал разгон демонстрантов с помощью водомета панической реакцией авторитарного режима.



Как заявил Бокерия report.ge, акция будет продолжаться в разных формах мирно, но ожесточенно.



«План на сегодня, а также на ближайшие несколько дней, а при необходимости на еще больший срок - это продолжение мирных акций протеста.



Здесь сегодня мы увидели паническую реакцию авторитарного режима. Собрались десятки людей, которые не представляли угрозы, не имело места никакого насилия, использовали водометы и газ, они заявили какие-то глупости, что кто-то пытался вторгнуться. Наше присутствие здесь стало делом принципа, чтобы каждый мог видеть, насколько здесь мирный протест и насколько паническая реакция у этого режима. В конечном итоге этот протест будет продолжаться ожесточенно, но мирно, в различных формах», - заявил Бокерия report.ge.



Напомним, что возле Центральной избирательной комиссии проходит акция протеста.



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