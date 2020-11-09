

ТI: применение водомётов не имело надлежащих оснований

09.11.2020 01:41





Неправительственная организация «Transparency International — Грузия» (TI) опубликовала заявление касательно применения полицией силы во время митинга перед зданием ЦИК Грузии. По данным организации, применение водомётов против протестующих не имело надлежащих оснований и не сопровождалось предварительным предупреждением протестующих.



«Несколько минут назад во время митинга перед ЦИК, где стояло небольшое количество людей, правоохранители без надлежащего основания и предупреждения применили водометы. Позже сообщалось, что применялся также слезоточивый газ, однако в МВД эту информацию опровергает. Полиция начала предупреждать людей только после того, как факт получил негативную оценку в обществе. Действия полиции можно рассматривать как грубое нарушение конституционного права на собрания и демонстрации». — говорится в сообщении Transparency International.



В заявлении организации также говорится, что в случае необходимости применения силы, полиция обязана предупреждать протестующих.



«Согласно закону, полиция может применять принудительные меры только в случае необходимости и с такой интенсивностью, которая обеспечивает достижение законной цели. Прежде чем применять физическую силу или специальные средства, полиция должна предупредить людей и дать им разумное время для выполнения законного требования. В свою очередь, использование слезоточивого газа и водометов разрешено для предотвращения массовых беспорядков, отражения массовых и групповых нападений на сотрудников полиции или государственные учреждения», — указано в документе.



По мнению организации, для выхода из политического кризиса, необходимо начать переговоры с привлечением властей Грузии.



«Протестующим, имеющим законные основания для протеста, должна быть предоставлена возможность протестовать мирно. Правительство должно действовать в этом процессе в полном соответствии с законом. В этой ситуации каждый обязан сохранять спокойствие и не усугублять и без того кризисную ситуацию», — пишет TI.



Сегодня полиция применила водометы для разгона митинга у здания ЦИК. Журналисты находящиеся на митинге также сообщали, что полиция применила слезоточивый газ, но на брифинге в МВД Грузии этот факт опровергли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





