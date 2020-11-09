

Хухашвили советует власти создать в связи с выборами следственную комиссию

09.11.2020 11:21





Эксперт Гия Хухашвили предлагает власти призвать оппозицию войти в парламент и создать следственную комиссию в связи с выборами.



Как заявил Хухашвили в программе «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», если в результате работы комиссии будет подтверждено, что выборы были сфальсифицированы в такой степени, что результаты изменились существенно, власть должна согласиться на внеочередные выборы, а в случае, если оппозиция этого не докажет, «все закончится».



«У меня есть рациональное предложение, если власть, как говорит, уверена в результатах выборов и говорит, что оппозиция чем-то спекулирует, тогда можно заключить такое соглашение, чтобы призвать оппозицию войти в парламент, согласиться с созданием следственной комиссии в связи с выборами.



Следственная комиссия изучит все обстоятельства. Опросит Тамар Жвания и других, все это будет приведено в цивилизованный вид и переместится в стены парламента.



Власть должна пообещать, что если в результате работы комиссии обнаружится, что выборы были сфальсифицированы в той степени, что существенно изменила результат, в этом случае, она согласится на внеочередные выборы», - сказал Хухашвили.



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