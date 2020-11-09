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Детские сады временно закрываются в крупных городах Грузии


09.11.2020   11:25


С сегодняшнего частные и публичные детские сады с сегодняшнего дня приостановят работу в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.

Согласно решению Координационного совета, в этих городах будут приняты специальные меры по сокращению количества людей в городском транспорте.

Днем движение транспорта не будет ограничиваться», — говорится в решении Координационного совета.

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