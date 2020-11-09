

Детские сады временно закрываются в крупных городах Грузии

09.11.2020 11:25





С сегодняшнего частные и публичные детские сады с сегодняшнего дня приостановят работу в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.



Согласно решению Координационного совета, в этих городах будут приняты специальные меры по сокращению количества людей в городском транспорте.



Днем движение транспорта не будет ограничиваться», — говорится в решении Координационного совета.





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