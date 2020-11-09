

В связи с ограничением передвижения в семи крупных городах Грузии меняется расписание поездов

09.11.2020 11:47





В связи с ограничением движения с 22:00 до 05:00 в семи крупных городах Грузии Грузинская железная дорога меняет расписание движения поездов.



«Как известно, с 9 ноября движение во всех крупных городах Грузии будет ограничено с 22:00 до 05:00 утра. Ограничение касается как пешеходов, так и транспортных средств. Именно поэтому Грузинская железная дорога меняет расписание движения поездов. Вернуть билеты могут даже те, кто уже приобрел их на поезд и не может ехать по новому расписанию. Грузинская железная дорога обеспечит полный возврат средств», — говорится в заявлении Грузинской железной дороги.





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