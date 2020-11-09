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В случае смерти сотрудника службы 112 от коронавируса, его семья получит помощь в 10000 лари
09.11.2020 12:04
В случае смерти сотрудника Центра управления чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи от коронавируса семья или наследник погибшего получит единовременную материальную помощь — не более 10 000 лари, а в случае смерти сотрудника центра при исполнении служебных обязанностей выплачиваемая сумма не превышает 5 000 лари.
Соответствующее изменение предусмотрено приказом министра здравоохранения от 6 ноября, который вступил в силу с момента опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября.
После распространения коронавируса от COVID-19 скончались два врача скорой помощи. Умерли сотрудники скорой помощи из Багдати и Ахалкалаки.
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