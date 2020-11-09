

Канделаки Общественному вещателю: Вы превратились в позорную пропагандистскую машину

09.11.2020 12:56





Вы превратились в позорную пропагандистскую машину, это исправится в будущем, когда сменится власть, общество придет к соглашению о том, в какой форме Общественный вещатель должен продолжать существовать, или должен ли вообще будет существовать, — об этом член партии Европейская Грузия «Георгий Канделаки» заявил журналисту Первого канала Грузии, который задал ему вопрос о событиях у здания ЦИК вчера.



«Если кто-то перелез через забор, никто не мешал полиции остановить этого человека», — заявил Георгий Канделаки.



На вопрос журналиста Первого канала Грузии, что не только один человек лез через забор, Георгий Канделаки ответил:



«Я вот так прямо не буду отвечать на вопросы позорного, омерзительного, пропагандистского Первого канала, и вам должно быть стыдно работать на этом телевидении. Вам должно быть стыдно, потому что ваше телевидение превратилось в машину пропаганды, общество это видит. Вы выбираете вопросы, я выбираю ответы. Включая оценку вашего позорного телевидения. Чрезвычайно позорное телевидение. Оставьте мне право оценивать. Это общественная оценка. Не лишайте пока меня пока права оценивать.



Ваш хозяин, которому поклоняется ваше телевидение, не имеет ничего общего со свободой в вашем позорной телевидении, которое финансируется нашими деньгами, взятыми из карманов общества. Вы превратились в позорную пропагандистскую машину, это исправится в будущем, когда сменится власть, общество придет к соглашению о том, в какой форме Общественный вещатель должен продолжать существовать, или должен ли вообще будет существовать», — заявил Георгий Канделаки.





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