

«Грузинская мечта» выражает готовность к диалогу с оппозицией при участии международных партнеров

09.11.2020 13:41





По заявлению генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, власть готова к диалогу с оппозицией.



Как пояснил он на сегодняшнем брифинге, «Грузинская мечта» готова при включенности международных партнеров сесть за стол переговоров вместе с оппозицией, чтобы все решилось в цивилизованной форме.



«Я приветствую этот призыв. С нашей стороны и вчера заявлялось, что правящая партия никогда не отказывалась от диалога. Мы готовы при включенности наших дружественных стран, международных партнеров сесть за стол переговоров, все это должно решаться в цивилизованной форме, а не путем свержения, переворотов и так далее», - заявил Каладзе.



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