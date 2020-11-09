

На акции у здания ЦИК Грузии задержали 19 человек

09.11.2020 13:44





Полиция задержала 19 человек на акции у здания Центральной избирательной комиссии Грузии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе.



Он отметил, что на акции пострадали около 14 сотрудников правоохранительных органов, около десяти демонстрантов и трое журналистов.



В МВД вновь заявили, что участники акции применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции. По информации ведомства, водомёты были использованы «исходя из безотлагательной необходимости».



Начато расследование по статье 225 Уголовного кодекса Грузии: «Организация группового насилия, руководство им или участие в нем».



По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михеила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,18%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.



Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.



Накануне полицейские применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси. В МВД Грузии заявили, что «полиция применила пропорциональную силу в рамках своих законных полномочий». Действия полиции осудили авторитетные неправительственные организация и Народный защитник Грузии.



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