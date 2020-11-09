

За 8 месяцев государство израсходовало в карантинных пространствах более 54 миллионов лари

09.11.2020 13:58





За 8 месяцев государство израсходовало в карантинных пространствах более 54 миллионов лари. Соответствующую информацию "Интерпрессньюс" запросил в Национальной администрации туризма.



Согласно предоставленной информации, всего в стране для карантинного пространства функционируют 211 гостиниц (всего 11 486 номеров), где с 10 марта по сей день израсходовано 54 018 248.2 лари (март - 5915866,43; апрель - 9498139,47; май - 7990673,14; июнь - 4333515,87; июль - 4794903,5; август - 7705934,74; сентябрь - 7018471,57; октябрь - 6760743,49).



По данным Национальной администрации туризма, за это время карантинное обслуживание было предоставлено до 112,762 лицам. По их данным, с 10 марта 2020 года в гостиницах, используемых в качестве карантинных пространств по всей стране, были выявлены 636 подтвержденных случаев ковид-инфицирования.



В рамках карантинного проекта по всей стране заняты более 3580 человек, включенных в туристическую индустрию.



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