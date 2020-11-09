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Тбилисское метро и муниципальные автобусы будут работать до 22:00
09.11.2020 14:04
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 9 ноября, в крупных городах Грузии, в том числе В Тбилиси, с 22:00 до 05:00 часов, передвижение пешеходов и транспортных средств будет ограничено.
По информации мэрии Тбилиси, согласно новым регуляциям, с сегодняшнего дня тбилисское метро и муниципальные автобусы прекратят работу в 22:00.
«Призываем граждан учитывать указанные обстоятельства при планировании поездки и следовать рекомендациям специалистов. Мэрия Тбилиси приносит свои извинения за созданный дискомфорт», — отмечается в заявлении мэрии Тбилиси.
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