

Тбилисское метро и муниципальные автобусы будут работать до 22:00

09.11.2020 14:04





Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 9 ноября, в крупных городах Грузии, в том числе В Тбилиси, с 22:00 до 05:00 часов, передвижение пешеходов и транспортных средств будет ограничено.



По информации мэрии Тбилиси, согласно новым регуляциям, с сегодняшнего дня тбилисское метро и муниципальные автобусы прекратят работу в 22:00.



«Призываем граждан учитывать указанные обстоятельства при планировании поездки и следовать рекомендациям специалистов. Мэрия Тбилиси приносит свои извинения за созданный дискомфорт», — отмечается в заявлении мэрии Тбилиси.



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