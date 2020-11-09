

НПО: Действия правоохранителей против демонстрантов не выдерживают никакой критики

09.11.2020 14:16





Не выдерживают никакой критики действия правоохранителей против демонстрантов, собравшихся передЦентральной избирательной комиссией (ЦИК) в ночь на 8 ноября, что еще более отягчило сложившуюся ситуацию, - заявление об этом распространяют неправительственные организации, откликаясь на разгон водометом акции 8 ноября возле здания ЦИК.



В то же время НПО призывают как правящую, так и оппозиционные партии начать переговоры, в том числе при медиации международного сообщества, с целью вывести страну из кризиса.



«…Не выдерживают никакой критики действия правоохранителей против демонстрантов, собравшихся перед ЦИК в ночь на 8 ноября, что еще более отягчило сложившуюся ситуацию. Несмотря на то, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были для Грузии явно шагом назад и самыми плохими выборами, проведенными в условиях власти «Грузинской мечты», мы считаем, что все еще существует шанс найти выход из тупиковой ситуации посредством политического диалога.



Мы призываем как правящую, так и оппозиционные партии начать переговоры, в том числе при медиации международного сообщества, с целью вывести страну из кризиса. Для стабильности в Грузии важно, чтобы политики за столом переговоров решили вопросы пересчета по конкретным критериям на проблемных участках и справедливого проведения второго тура. Важно, чтобы все стороны приложили максимум усилий, чтобы страна избежала тяжелейшего политического кризиса, который еще более отягчает растущая пандемия и экономическая рецессия. Убеждены, что эти попытки необходимы и это входит в интересы страны и общества. Необходимо сделать все, чтобы в это сложное время развитие нашей страны не тормозилось», - говорится в заявлении, которое подписали: «Международная прозрачность – Грузия» (TI), Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) и Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).



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