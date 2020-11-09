

НПО призывают правительство и оппозицию начать переговоры

09.11.2020 15:51





Три авторитетные неправительственные организации – «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International – Georgia), «Ассоциация молодых юристов» (GYLA) и «Справедливые выборы» (ISFED) выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство и оппозицию начать переговоры при посредничестве международного сообщества.



Заявление начинается с описания предвыборного периода, где акцентируется исчезновение границы между правительством и правящей партией, использование административного ресурса и предполагаемое политическое влияние на правоохранительные органы.



«День выборов был отмечен большим количеством случаев нападения на независимых наблюдателей и журналистов, подкупа избирателей и разногласий за пределами избирательных участков. Серьезной проблемой были неточности в итоговых протоколах, в частности, высокий уровень дисбаланса, который не наблюдался на последних нескольких выборах, многочисленные исправления, составление протоколов исправлений без прозрачности и объективной проверки», — говорится в заявлении.



Кроме того, общественные организации пишут, что не выдерживает никакой критики поведение правоохранительных органов в отношении митингующих, собравшихся у ЦИК вчера, 8 ноября, когда спецназ полиции разогнал митинг с помощью водомётов и дубинок.



«Хотя парламентские выборы 31 октября 2020 года явились для Грузии явным шагом назад и худшими выборами, проведенными при правительстве «Грузинской мечты», мы считаем, что еще есть шанс найти выход из тупика посредством политического диалога.



Мы призываем как правящую, так и оппозиционные партии начать переговоры, в том числе при посредничестве международного сообщества, чтобы вывести страну из кризиса», — говорится в заявлении.



НПО отмечают, что во избежание наихудшего политического кризиса важно, чтобы все стороны приложили максимум усилий, а политики решали за столом переговоров «вопросы пересчета проблемных участков по определенным критериям и проведения справедливых вторых туров мажоритарных выборов».



Все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент согласно объявленным ЦИК результатам, отказываются работать в новом парламенте. Они заявляют, что выборы сфальсифицированы и намерены проведением митингов и акций протеста добиться назначения новых выборов в условиях новой избирательной администрации.



Международные наблюдательские миссии пришли к выводу, что «парламентские выборы 31 октября в Грузии прошли в конкурентной среде и при защите основных свобод в целом». Ни одна наблюдательная организация не назвала выборы «справедливыми». Кроме того, международные наблюдатели в своих заключениях указали на существование фактов подкупа избирателей, запугивания и насилия в избирательном процессе, что в итоге «подорвало доверие общественности».



Местные наблюдатели указывают на ряд недостатков и нарушений, которые оказали значительное влияние на итоги выборов и расценили их как «шаг назад».



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