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Движения «Стыдно» и «Россия оккупант» объявляют «неповиновение» комендантскому часу
09.11.2020 15:53
Согласно анонсу оппозиции и общественных активистов, сегодняшняя акция протеста у здания парламента Грузии продолжится после 22:00. Напомним, в крупных городах Грузии с 9 ноября вступает в силу комендантский час, ограничивающий передвижение граждан с 22:00 до 05:00.
В грузинском сегменте Facebook появился соответствующий анонс мероприятия под названием «Неповиновение», созданный, как указано, общественными движениями «Стыдно» и «Россия оккупант». Кроме того в соцсетях также появился специальный логотип, заявляющий о неповиновении комендантскому часу.
Напомним, оппозиция не признается легитимности результатов выборов, прошедших в стране 31 октября. В этой связи в стране проходят акции протеста.
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