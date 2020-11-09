

Временные пропуска будут выдавать в случаях неотложной необходимости в период «комендантского часа»

09.11.2020 15:57





По заявлению руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александра Ходжеванишвили, в случае неотложной необходимости после 22:00 граждане смогут получить временный пропуск, позвонив на «горячую линию». Об этом Ходжеванишвили заявил на брифинге по окончании заседания координационного совета.



«Исходя из неотложной необходимости, наши граждане смогут получить разовый, временный пропуск для передвижения после 22:00, позвонив по номеру 1441, который будет задействован сегодня, с 18:00», - сообщил Ходжеванишвили.



Напомним, с сегодняшнего дня вступило в силу решение, принятое межведомственным координационным советом, - в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижение будет ограничено с 22:00 до 5:00 утра.



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