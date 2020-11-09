

Почерк «Мечты» - пострадавшие вспоминают детали акции 8 ноября

09.11.2020 16:11





Почерк «Мечты» - полиция вновь применила незаконную силу против мирных демонстрантов. Как и 20 июня, 8 ноября участники мирной акции получили травмы глаз и головы.



При разгоне акции в глаза одному из горожан спецназовец распылил так называемый спрей, в результате чего он получил химический ожог левого глаза и потерял 70% зрения.



Ночью, 8 ноября, в эфире «Главного канала» вспоминают те люди, которые протестовали возле ЦИК против кражи их голосов. Пострадавшие говорят, что со стороны правоохранительных органов не было предупреждения и они внезапно применили водомет.



«Спецназовец распрыскал в лицо неизвестный спрей. У меня травматический конъюнктивит, химический ожог сетчатки, я потерял 70% зрения на левый глаз», - говорит Георгий Хочолава «Главному каналу».



«Внезапно меня что-то схватило, отбросило на один-два метра, и я ударилась головой. Никакого предупреждения не было. Там нечего было разгонять, завтра я пойду, встану рядом с народом, и мы все равно выпроводим эту власть», - сказала Нана Глонти.



Также, когда вчера 8 ноября возле здания Центральной избирательной комиссии было всего несколько участников акции, полиция применила водометы без предупреждения, вскоре был выпущен и удушливый газ. Позже прошлой ночью снова был использован водомет. Пострадали люди, в том числе представители СМИ.



Для справки, 20 июня 2019 года, когда для граждан Грузии оказалось оскорбительным и унизительным увидеть российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии и они провели акцию протеста перед зданием парламента Тбилиси, отряд специального назначения разогнал протестующих резиновыми пулями, в результате чего три человека лишились глаз. Пострадало несколько десятков человек, в том числе более 30 представителей СМИ.



Очередная акция протеста оппозиции состоится сегодня в 6 часов на проспекте Руставели.





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