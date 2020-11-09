

Бокерия: Во время такого кризиса диалог необходим

09.11.2020 16:48





«Во время такого кризиса диалог необходим, но он может быть о том, что вызвало кризис, а не по какой-то другой теме», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в связи с заявлением генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе.



По словам Бокерия, и «Европейская Грузия», и другие оппозиционные партии готовы к диалогу, однако, по его словам, главным вопросом диалога должны быть выборы, «их позорные результаты и нормальное проведение повторных выборов».



«Кризис был вызван годами правления Иванишвили, но кульминацией этого стали выборы. Поэтому диалог — это абсолютно нормально, и оппозиция в целом, включая «Европейскую Грузию», сказала, что да, диалог необходим при таком кризисе, но он может быть о том, что вызвало кризис, а не по какой-то другой теме.



Главный вопрос, в рамках которого есть много подвопросов — это выборы и их позорные результаты, их отмена и нормальное проведение повторных выборов. Мы готовы к диалогу по этому вопросу», — сказал Бокерия.



По словам генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, правящая партия никогда не отказывалась от диалога и готова сесть за стол переговоров с привлечением международных партнеров.



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