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Бокерия: Во время такого кризиса диалог необходим
09.11.2020 16:48
«Во время такого кризиса диалог необходим, но он может быть о том, что вызвало кризис, а не по какой-то другой теме», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия в связи с заявлением генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе.
По словам Бокерия, и «Европейская Грузия», и другие оппозиционные партии готовы к диалогу, однако, по его словам, главным вопросом диалога должны быть выборы, «их позорные результаты и нормальное проведение повторных выборов».
«Кризис был вызван годами правления Иванишвили, но кульминацией этого стали выборы. Поэтому диалог — это абсолютно нормально, и оппозиция в целом, включая «Европейскую Грузию», сказала, что да, диалог необходим при таком кризисе, но он может быть о том, что вызвало кризис, а не по какой-то другой теме.
Главный вопрос, в рамках которого есть много подвопросов — это выборы и их позорные результаты, их отмена и нормальное проведение повторных выборов. Мы готовы к диалогу по этому вопросу», — сказал Бокерия.
По словам генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, правящая партия никогда не отказывалась от диалога и готова сесть за стол переговоров с привлечением международных партнеров.
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