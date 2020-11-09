

ЦИК: Избирательная администрация готова к разговору на любую тему в мирном формате

09.11.2020 17:13





ЦИК Грузии распространяет заявление и оценивает события, произошедшие вчера у здания ЦИК, как давление на избирательную администрацию.



Согласно заявлению, избирательный процесс не завершен, однако со стороны конкретных политических сторон проявляется препятствование текущим правовым процессам. Кроме того, Центризбирком выражает готовность к разговору на любую тему, связанную с вопросами выборов, в мирном формате, при участии различных включенных сторон.



«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) откликается на события, произошедшие вчера, 8 ноября, у здания ЦИК, и считает, что это неприемлемая форма давления и воздействия на избирательную администрацию, которая продолжается уже несколько дней в отношении избирательной администрации, в том числе, в окружных избирательных комиссиях. Следует отметить, что избирательные процессы 2020 года не завершены, пока известны только предварительные результаты. На данном этапе различные правовые процессы протекают как в окружных избирательных комиссиях, так и в общих судах. Уточнена часть итоговых протоколов, в различных округах пересчитаны результаты участков, и процессы еще продолжаются, окончательный официальный результат еще не установлен. Однако, к сожалению, со стороны конкретных политических сторон проявляется препятствование текущим правовым процессам, что вызывает вопросы, является целенаправленной дискредитацией имени независимого института и не вписывается в те правовые формы, которые важны с точки зрения доверия к процессу.



Хотим отметить, что избирательная администрация - это независимый институт, который представлен довольно большим количеством граждан, и этот институт создан и функционирует для службы народу. Избирательная администрация в первую очередь служит народу, и годами этот институт представляют люди, заслугой которых является то международное признание, которое делает эту администрацию выдающейся в регионе. Избирательная администрация продолжает работать, чтобы служить народу во втором туре выборов, чтобы все процессы парламентских выборов 2020 года завершились так, как это предусмотрено Конституцией и законодательством страны



Соответственно, мы призываем участвующие стороны и все заинтересованные лица содействовать реализации избирательного права граждан Грузии. И в завершение, избирательная администрация готова в любом мирном формате, при участии различных включенных сторон к разговору на любую тему, связанную с вопросами выборов. Мы обращаемся к международным партнерам и местным НПО с призывом способствовать диалогу, который важен для гражданского согласия в стране», - отмечается в заявлении.



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