

Гамкрелидзе: Свобода выражения - одно из первейших прав человека, но должен быть соблюден баланс

09.11.2020 17:14





Мы находимся в периоде пандемии - такие большие собрания и затем уже неуправляемые, незащищенные процессы, разумеется, будут способствовать росту количества инфицированных в стране, и мы увидим это через одну неделю, - об этом на брифинге заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, откликнувшись на акцию протеста, прошедшую 8 ноября.



По его словам, свобода выражения - одно из первейших прав человека, но должен быть соблюден баланс.



«Как известно, свобода выражения - одно из первейших прав человека, но выше права на выражение - право на жизнь и здоровье. Поэтому мы должны все это сбалансировать. Конечно, мы не можем никому запрещать и не запретим высказывать свое мнение, каким бы неприемлемым оно ни было, но вместе с этим должны быть соблюдены все те превенционные меры, о которых мы говорим», - заявил Гамкрелидзе.



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