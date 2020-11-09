

С сегодняшнего дня в крупных городах Грузии войдут в силу ограничения

09.11.2020 17:18





С сегодняшнего дня в крупных городах Грузии войдут в силу ограничения касательно как пешеходного, так и транспортного передвижения. Запрет на передвижение будет действовать с 22:00 до 05:00 часов утра.



Как уже сообщалось, с целью предотвращения распространения коронавируса, 7 ноября правительство объявило точечные ограничения в крупных городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.



Как уже упоминалось ранее, из-за большого количества звонков, скорая помощь часто приезжает к адресатам с опозданием в несколько часов. По мнению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в условиях пандемии это приемлемо.



Что произойдет, если из-за условий пандемии гражданам неинфицированным коронавирусом потребуется экстренная медицинская помощь, а бригада скорой помощи не сможет вовремя к ним прибыть?



В таких условиях граждане часто используют собственные транспортные средства для доставки в больницу неинфицированных коронавирусом пациентов. Но начиная с сегодняшнего дня, в связи с введенным ограничением, если они выйдут на улицу после 22:00 часов им грозит штраф.



Как сообщили в пресс-службе аппарата правительства Грузии, при любых обстоятельствах гражданин должен позвонить на номер 112. Однако в беседе с сотрудником горячей линии правительства, мы получили дополнительную информацию.



Стало известно, что сегодня в 17:00 будет запущена новая горячая линия по номеру 1441, которая позволит гражданам получить одноразовый пропуск.



С сегодняшнего дня, в особых случаях и в порядке исключения, гражданам будет разрешено передвигаться после 22:00 часов. В экстренных случаях правительство будет предоставлять им одноразовый пропуск. Получить пропуск можно связавшись с информационным центром по номеру горячей линии»



По словам министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майи Цкитишвили, введенные ограничения не распространяется на международные автомобильные перевозки [На данный момент Майя Цкитишвили исполняет обязанности премьер-министра, так как Гиорги Гахария находится в самоизоляции из-за коронавируса].



Пропуск также будет выдаваться по согласованию с Оперативным штабом лицам и их транспортным средствам для обеспечения функционирования стратегически важных объектов, медицинских и фармацевтических учреждений, средств массовой информации и служб доставки.



Согласно решению Межведомственного координационного совета, все организации будут работать до 22:00 часов, за исключением медицинских и фармацевтических объектов, а также объектов стратегического значения.



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