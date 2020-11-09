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Журналисты провели акцию протеста у здания МВД
09.11.2020 17:37
СОВА
У здания Министерства внутренних дел Грузии прошла акция солидарности с журналистами, пострадавшими в результате разгона демонстрации у здания ЦИКа, 9 ноября. Организатором стала Грузинская хартия журналистской этики.
Собравшиеся у МВД представители СМИ держали в руках фотографии коллег, которые получили травмы накануне вечером после того, как правоохранители использовали водометы по отношению к мирным демонстрантам.
Напомним, 8 ноября в 15:00 у парламента началась акция несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября. Среди условий, выдвинутых ее участниками, была отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания. Ближе к вечеру акция переместилась к Избирательной комиссии. Именно там власти пустили в ход водометы. В результате пострадали порядка 20-ти человек.
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