

Журналисты провели акцию протеста у здания МВД

09.11.2020 17:37

СОВА



У здания Министерства внутренних дел Грузии прошла акция солидарности с журналистами, пострадавшими в результате разгона демонстрации у здания ЦИКа, 9 ноября. Организатором стала Грузинская хартия журналистской этики.



Собравшиеся у МВД представители СМИ держали в руках фотографии коллег, которые получили травмы накануне вечером после того, как правоохранители использовали водометы по отношению к мирным демонстрантам.



Напомним, 8 ноября в 15:00 у парламента началась акция несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября. Среди условий, выдвинутых ее участниками, была отставка председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания. Ближе к вечеру акция переместилась к Избирательной комиссии. Именно там власти пустили в ход водометы. В результате пострадали порядка 20-ти человек.



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