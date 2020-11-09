

За 4 года втрое увеличилось число граждан, полюбившим забирать бюллетени домой – Бокерия

09.11.2020 18:11





Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия реагирует на заявление неправительственных организаций, в котором говорится, что для стабильности Грузии важно, чтобы политики решили за столом переговоров вопросы пересчета голосов проблемных участков и справедливого проведения вторых туров.



По словам Бокерия, из официальных данных четко видно, насколько драматично возросли масштабы фальсификаций по сравнению с предыдущими выборами, соответственно, как отмечает Бокерия, единственный выход из этого кризиса - перевыборы.



Бокерия отметил, что пока не слышал никаких идей, как можно пересчитать то, насколько эффективный конечный результат имели избирательные манипуляции. По словам Бокерия, этот эффект около 10%, что делает абсолютно легитимным их требование в отношении перевыборов.



«Я уважаю их мнение, но по нашей первоначальной оценке и официальной статистике ЦИК неожиданно оказывается, что за 4 года почти в три раза нашим гражданам полюбилось забирать бюллетени домой. У нас всегда были проблемные выборы, однако вдруг драматично увеличилось количество несбалансированных протоколов, участков, на которых бюллетеней было больше, чем избирателей.



Очень четкая картина, поэтому, если у кого-то есть идеи, как должна пройти калибровка того, насколько имело это большой эффект, а по результатам наших предположений, этот эффект в пределах примерно 10%, под этим я подразумеваю карусель, вброс бюллетеней и манипуляции с ними, и, если у какой-либо общественной группы есть идеи, как это можно откалибровать, скажите нам.



Я не услышал ни одной идеи, которая дала бы нам такую возможность. Этот кризис создал Иванишвили и для нас выходом из него являются перевыборы, а если у кого-то есть другая идея, которая нейтрализует эту серьезную проблему, созданную Иванишвили, мы послушаем, но мы пока ничего не услышали», - заявил Бокерия.





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