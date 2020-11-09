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Перед парламентом проходит акция протеста
09.11.2020 19:56
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция протеста оппозиции и ее сторонников. К собравшимся обращаются политические лидеры.
Для справки, акция перед зданием парламента с требованием объявления результатов парламентских выборов 2020 года нелегитимыми и назначения повторных выборов проходит второй день. Кроме того, участники акции требуют отставки председателя ЦИК Тамар Жвания.
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