

Перед парламентом проходит акция протеста

09.11.2020 19:56





Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция протеста оппозиции и ее сторонников. К собравшимся обращаются политические лидеры.



Для справки, акция перед зданием парламента с требованием объявления результатов парламентских выборов 2020 года нелегитимыми и назначения повторных выборов проходит второй день. Кроме того, участники акции требуют отставки председателя ЦИК Тамар Жвания.



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