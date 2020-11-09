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Среди клоунов Иванишвили особо выделяется Кобахидзе - Бокерия
09.11.2020 20:01
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия откликнулся на заявление Ираклия Кобахидзе, который сказал, что главарями штурма являются Никанор Мелиа и его "зондер-группы", и предупредил их, что каждый из них будет отвечать по всей строгости закона.
По словам Бокерия, заявления Кобахидзе являются выражением оскорбительного отношения Иванишвили к обществу.
«Я ничего не исключаю в условиях этого нервного режима. Я не буду делать прогнозов. Среди клоунов Иванишвили особо выделяется Кобахидзе, их несколько, с точки зрения конкуренции в позорности.
Его заявления являются отражением личного оскорбительного отношения Иванишвили к общественности. Это одна из основ кризиса в стране в результате фальсификации этих выборов», - заявил Бокерия.
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