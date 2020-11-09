

На акции возле парламента задержан один человек

09.11.2020 21:52





Участники акции, которые собираются остаться перед зданием парламента после 22:00, пытались пронести на территорию дрова, чего им не позволила патрульная полиция.



Из-за потасовки с полицией, по факту административного правонарушения был задержан гражданский активист Лексо Мачавариани.



Для справки, гражданское движение «Позор» не собирается соблюдать правила, введенные в связи с распространением коронавируса, согласно которым движение по городу ограничивается с 22:00 до 5:00, и планирует перед парламентом акцию неповиновения.



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