

Народный защитник призывает власти уважать свободу выражения мнений манифестантов

10.11.2020 00:07





Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила со специальным заявлением о выражении свободы и карантинных мерах.



Как отмечается в заявлении, использование постановления правительства о запрете манифестаций и самовыражения было бы неконституционным.



Народный защитник призывает государственные власти уважать свободу выражения мнений манифестантов и воздержаться от санкций в отношении протестующих за нарушение регуляций, запрещающих передвижение в разных городах с 22:00 до 05:00.



В то же время, Народный защитник призывает участников акции соблюдать дистанцию во время собрания, использовать маску и другие средства защиты для предотвращения распространения вируса.



Для справки, в крупных городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти задействован т.н комендантский час.



Согласно решению, передвижение в указанных городах будет ограничено с 22:00 до 05:00.



Ограничение распространяется как на пешеходов, так и на транспорте, а также частные транспортные средства.



За нарушение ограничения на передвижение физическое лицо будет оштрафовано на 2000 лари, а юридическое - на 10 000 лари.



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