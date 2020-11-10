

Ильхам Алиев: В урегулировании карабахского конфликта поставлена точка

10.11.2020 11:51





Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к населению.



«Я очень рад, что сегодня поставлена точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, закончилась оккупация азербайджанских земель. Согласовав важные позиции, мы достигли урегулирования конфликта, что, на мой взгляд, отвечает интересам азербайджанского и армянского народов, а также всего региона», — заявил Ильхам Алиев.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.



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