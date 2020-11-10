

В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента

10.11.2020 12:18





В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.



Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 521человек.



Сегодня выявлено 2 970 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 348 человек.



В настоящее время в Грузии подтверждено 63 650 случаев коронавируса. Выздоровели 47 390 пациентов.



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