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В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента


10.11.2020   12:18


В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 521человек.

Сегодня выявлено 2 970 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 348 человек.

В настоящее время в Грузии подтверждено 63 650 случаев коронавируса. Выздоровели 47 390 пациентов.

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