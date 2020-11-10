|
|
В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента
10.11.2020 12:18
В Грузии от коронавируса умерли 22 пациента. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.
Количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 521человек.
Сегодня выявлено 2 970 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 348 человек.
В настоящее время в Грузии подтверждено 63 650 случаев коронавируса. Выздоровели 47 390 пациентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна