

Президент Армении узнал из прессы о подписании соглашения о прекращении карабахской войны

10.11.2020 12:28





Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы и не участвовал в каких-либо обсуждениях, а также заявил, что, принимая во внимание озабоченность людей, немедленно инициирует политические консультации, передает РИА Новости.



"Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", - говорится в заявлении Саркисяна на сайте президента республики.



По его словам, урегулирование карабахского конфликта имеет общенациональное значение и любой шаг, действие или решение, "тем более подписание какого-либо документа", касающиеся интересов безопасности и прав Армении, Арцаха (армянское название Карабаха) и всего армянского народа, "должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений".



"Подчеркиваю, что судьба Арцаха, а, следовательно, и армянского народа, может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса", - указал Саркисян.



"Принимая во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей... я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов", - добавил он.



Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.



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